مبارك الخالدي



أعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي د.أنور محمد علي عن جاهزية اللاعبين محمد فريح وحسن حمدان للمشاركة أمام فريق الفحيحيل في الجولة الـ13.

وكان اللاعبان قد خرجا من المواجهة التي جمعت «الأخضر» مع السالمية السبت الماضي بداعي الإصابة.



وبين د.أنور أن حمدان تعرض لكدمة عضلية، فيما أصيب فريح بشد عضلي قوي بسبب غيابة عن إيقاع المباريات الرسمية فترة محدودة.

وفي جانب متصل، استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الأول بمعنويات عالية بعد تجاوز الآثار السلبية للخسارة من «السماوي»، حيث طالب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز عاشور الذي تواجد في التدريبات رفقة رئيس جهاز الكرة علي مندني وأعضاء الجهاز الإداري اللاعبين بطي صفحة الخسارة والتطلع إلى الأمام في المباريات المقبلة والالتزام بما عليهم من واجبات وتنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري، مشددا على ثقته في جميع اللاعبين وقدرتهم على العودة إلى طريق الانتصارات من جديد.