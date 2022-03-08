مبارك الخالدي



طالب رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.



مطالبة اليوسف جاءت عقب التوقيع رسميا مع المدرب التشيكي فيتزلاف لافيتشكا مساء أمس الأول لقيادة منتخبنا الأول لكرة القدم يعاونه 3 مساعدين من التشيك ومعهم سمير دشتي مدربا لحراس المرمى.



وقد غادر المدرب الجديد إلى بلاده أمس للانتهاء من الإجراءات الرسمية لعقد عمله على أن يتم تقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل.



وكان المدرب الجديد قد وصل إلى البلاد فجر الخميس الماضي وباشر مهامه بمتابعة منافسات الجولة الـ 12 لدوري stc الممتاز.



ومن المقرر أن يقود الجهاز الفني الجديد «الأزرق» تحضيرا للسفر إلى مالطا خلال الفترة من 20 حتى 30 أبريل في معسكر قصير يخوض خلاله الفريق وديتين أمام منتخبا لاتفيا ومالطا في إطار استعداداته لاستضافة مجموعته الأولى في تصفيات كأس آسيا في الصين 2023.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات بالكويت في يونيو المقبل، حيث يلتقي الأزرق مع منتخب اندونيسيا في 8 يونيو ثم منتخب نيبال في 11 منه على ان يختتم مواجهاته أمام المنتخب الأردني القوي في 14 منه، حيث يتأهل المنتخب المتصدر مباشرة إلى النهائيات، فيما سيحظى صاحب المركز الثاني بفرصة التأهل عبر أفضل 5 ثوان على مستوى المجموعات الست.