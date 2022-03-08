توج الذلول «مبلش» المملوك لمحمد المري بطلا لكأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في ختام المهرجان الكبير لرياضة الهجن، وذلك بعد منافسة قوية ومثيرة مع الذلول «صايب» لسالم المري والذلول «مصفوط» ملك سعد الرشيدي.



وقام ممثل رئيس مجلس الوزراء محافظ الجهراء ناصر الحجرف بتسليم الكأس إلى محمد المري، وهنأه بالفوز، كما أعرب عن سعادته وتشرفه بالإنابة عن سمو رئيس الوزراء بحضور المهرجان الكبير لسباقات الهجن.

وأشاد بحسن النظام والجهود المبذولة من أسرة النادي بقيادة حسين الدواس وأمين السر العام ربيح العجمي واللجان العاملة.



بدروه، أعرب رئيس النادي ورئيس الاتحاد العربي للهجن حسين الدواس عن سعادته بنجاح المهرجان بعد منافسات قوية، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرياضة الآباء والأجداد، كما توجه بالشكر لمحافظ الجهراء ناصر الحجرف بحضوره ممثلا عن سمو رئيس الوزراء الحفل الختامي للمهرجان الكبير.



وفي بقية أشواط المهرجان، حقق الذلول «الكايد» لعبدالله مسعود الفوز بكأس النادي المخصص للقايا قعدان علي مسافة 5 كيلو بعد منافسة شرسة مع الذلول «الدولار» لراشد عبد الهادي والذلول «شاهين» لخالد مدعث، كما فاز الذلول «مزون» لفيصل طالب بالشوط الأول والذلول «ختاله» لناصر سعود بالشوط الثاني والذلول «الصداوي» لعبدالله مسعود بالشوط الرابع والذلول «شواهين» لدواس حسين الدواس بالشوط الخامس، وأيضا فاز الذلول «شديدة» لعبدالله الشويمي بالشوط السابع والذلول «الذيب» لمحمد طلال بالشوط الثامن والذلول «حبوبه» لناصر سعود بالشوط التاسع والذلول «الغزال» لسعد فاضل بالشوط العاشر وكذلك الذلول «أسطوري» لحشر ظفر الهاجري بالشوط الحادي عشر والذلول «شاهين» لحسين مانع الدواس بالشوط الثاني عشر.