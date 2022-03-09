أعلن نادي المصارف عن استئناف دوري المصارف لكرة القدم للموسم 2021/2022، وذلك بمشاركة 9 بنوك هي: الوطني، وربة، بوبيان، الخليج، بيتك، الأهلي المتحد، الدولي، برقان والأهلي الكويتي.

‎وقال رئيس اللجنة الرياضية طلال النصار إن دوري المصارف سيبدأ الأحد 13 الجاري، مشيرا إلى أن جميع المباريات ستقام على ملعب رقم 2 في نادي اليرموك في الساعة 9 مساء.

وتمنى النصار التوفيق لجميع الفرق المشاركة، مؤكدا أن هذه الأنشطة تمثل هدفا أساسيا لتحقيق المنافسة الرياضية بين الموظفين واستثمار الأوقات بكل ما فيه الفائدة لجميع العاملين في المصارف.