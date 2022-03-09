يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد اليوم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي القادسية (14 نقطة) مع الفحيحيل (12 نقطة) في الـ6.15، فيما يلعب كاظمة (13 نقطة) مع العربي (4 نقاط) في الـ8.00.



ويسعى القادسية إلى تضميد جراحه بعد خسارته الأخيرة أمام الكويت في الدوري من كاظمة بنتيجة 31-24 والعودة لجادة الانتصارات، ويعتمد مدرب الفريق الوطني وليد سالمين على مجموعة مميزة من الشباب منهم مشاري العتيبي، وحسين المهدي، وعبدالعزيز سالمين، وناصر بوخضرا، وسعود الجريد، وسلمان المزعل، وفهد صلبوخ وعبدالله عطية.

فيما يأمل الفحيحيل بقيادة المدرب نيكولاي ماركوفيتش استمرار النتائج الإيجابية اذ يخوض المواجهة بنشوة فوزه على القرين في آخر مبارياته بنتيجة 25-24.



ويواجه البرتقالي تحديا آخر بعد تخطيه القادسية في الجولة الماضية ويعول المدرب البحريني علي العنزور على مجموعة مميزة من اللاعبين.



في المقابل، يبحث العربي بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ عن مخرج للهروب من قاع الترتيب العام.



من جانب آخر وضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى، يلتقي الشباب (4 نقاط) مع التضامن (6 نقاط) في الـ4.30 مساء على صالة الشهيد.