مبارك الخالدي



أعلن اتحاد كرة القدم أمس أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سيشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه، والتي من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل الموافق 15 من مارس الجاري وتجمع بين فريقي الكويت والعربي على ستاد جابر الدولي.



من جانبه، رفع رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أسمى معاني الشكر والعرفان الى سمو ولي العهد لتفضله برعاية وحضور المباراة النهائية على كأس سموه، متمنيا أن تخرج المواجهة بالشكل التنافسي اللائق بين فريقي الكويت والعربي، ومؤكدا ان الجميع يبقى فائزا بنيل شرف مصافحة سمو ولي العهد.



من جانب آخر، وصلت الى الكويت لجنة مكلفة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة المستشار جاسم الرميحي ووفد مكون من 6 مستشارين وخبراء وذلك للكشف على الملاعب الكويتية والفنادق ومدى مواءمتها لاستضافة «خليجي 25» المقرر انطلاقها خلال الفترة من 6 يناير 2023 حتى 19 منه.



وكان الاتحاد الخليجي قد وضع الكويت بديلا عن العراق لاستضافة الدورة الخليجية في حال لم يتم رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، ومن المرجح ان تقوم اللجنة بالكشف على ستاد نادي الكويت وستاد جابر الدولي اللذين يتمتعان بالمواصفات المطابقة للاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم وكذلك عدد من الفنادق.