مبارك الخالدي



أعلن أمين السر العام والناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي عن فتح جميع بوابات ستاد صباح السالم بالنادي العربي يوم الخميس المقبل لاستقبال جماهير الفريق وبالمجان، وذلك لمتابعة مباراة الأخضر مع الفحيحيل ضمن الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء الإعلان في سياق تعليقه على الأحداث التي صاحبت مباراة العربي والسالمية ضمن الجولة 12 بالدوري، مضيفا: «نستغرب ما قام به جمهور السالمية من استفزاز للاعبينا وجماهيرنا بتحريض مباشر من مسؤولي نادي السالمية، وهذا ما لمسناه وشاهدناه من داخل الملعب.

وقد انتهينا قبل أيام من مباراة نصف نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد وكانت أيضا أمام السالمية وانتهت بفوز فريقنا وحينها لم يذهب أحد من لاعبينا او إداريينا تجاه جماهير السالمية واستفزازهم، إضافة إلى فتح بوابة واحدة للدخول والخروج في ستاد ثامر في تصرف مستغرب، فضلا عن قيام لاعبي الدكة في السالمية بالتحريض والإشارات المستفزة تجاه لاعبينا وجماهيرنا».



وأشار المزيدي الى ادعاء اللاعب جمعة سعيد الإصابة، حيث تم نقله في النقالة الى خارج الملعب لكنه مع صافرة النهاية قام بالجري بكل قوة لركز علم السالمية في منتصف الملعب في تصرف مستفز، مشيرا إلى انها مجرد مباراة والدوري لا يزال طويلا ولا أثر للفوز يستدعي كل تلك التصرفات.



وأضاف ان ما حدث أمر معيب كون المباراة كانت منقولة من عدة محطات تلفزيونية داخل وخارج الكويت وعليه نرجو من إدارة السالمية ان تقوم بالتحقق من هذه الأحداث، ونحن لا نلوم جماهير العربي فما قاموا به مجرد ردة فعل على ما حصل لهم من مضايقات وتصرفات غير رياضية لم نكن نرغب في مشاهدتها او حتى توقعها لأن الرياضة هي تنافس شريف بعيدا عن أي أمور أخرى.



وفي جانب متصل، أعلنت إدارة النادي العربي أمس ثبوت إصابة اللاعب بندر السلامة بتمزق في عضلة الفخذ وغيابه لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع يخضع خلالها لبرنامج علاجي وآخر تأهيلي.