يعقوب العوضي



خسر فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية من الشرطة القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أول من امس ضمن منافسات بطولة الأندية الخليجية الـ 38 المقامة في البحرين، وبذلك تضاءلت فرصة تأهل الأصفر إلى الدور الثاني.

وسيواجه الملكي في الـ 5.00 مساء اليوم فريق الكامل والوافي العماني في آخر مبارياته في الدور التمهيدي.

من جهة أخرى، وضمن المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة فاز كاظمة على التضامن 3-0 ورفع رصيده إلى 20 نقطة محتلا المركز الثالث خلف القادسية الوصيف برصيد 24 نقطة والمتصدر الكويت برصيد 29 نقطة.

وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الساحل على الشباب 3-2 وواصل صدارته برصيد 26 نقطة فيما أصبح رصيد الشباب 13 نقطة.