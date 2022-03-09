ذكر نادي السالمية في بيان أن والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي سلمان العوضي تقدم بمبادرة اعتذار الى الشيخ تركي اليوسف - رئيس مجلـس إدارة نادي السالميــة، وجميـع منتسبي النادي، وذلك علــى خلفية أحداث المباراة التي جمعت فريقيهمــا بمسابقـة الدوري.



وقال نائب رئيس جهاز كرة القدم بالنادي وايل العتيبي إن والد اللاعب قد حضر الى مقر النادي وتقدم بالاعتذار عما بدر من نجله اللاعب سلمان العوضي عقب انتهاء لقاء الفريقين. وقد ثمن الشيخ تركي اليوسف الخطوة التي قام بها والد اللاعب ومبادرته الطيبة التي تدل علي رقي أخلاقه.