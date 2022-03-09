هادي العنزي



أعلنت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات عن إقامة يوم المرأة الرياضي الأول السبت المقبل 12 مارس الجاري، في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية المؤقت بمركز شباب مدينة جابر الأحمد الرياضي، بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة رياضية واجتماعية.

ويشمل يوم المرأة الرياضي الأول الذي ينطلق في العاشرة صباحا، ويمتد حتى السابعة مساء، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تحظى باهتمام المرأة بشكل عام، وستنظم مسابقات لأكثر من 15 رياضة ولعبة مختلفة، من بينها كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة الريشة، والترايثلون، والاسكواش، والجري، والتنس الأرضي، والتجديف، بالإضافة إلى عدة ورش عمل توعوية، تتناول الصحة النسائية، والتغذية الصحية لجميع الأعمار.



وأكدت حيات أن يوم المرأة سيكون شاملا بحيث يغطي الجوانب الرياضية، والاجتماعية، والتثقيفية، وكذلك الترفيهية، وقالت: «المشاركة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية، وقد ارتأت اللجنة الأولمبية تخصيص يوم رياضي عامر بمختلف الأنشطة المتنوعة، لكونه يأتي متسقا مع استراتيجية لجنة رياضة المرأة في«الأولمبية».