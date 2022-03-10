اختتمت الجولة الثانية من بطولة الكويت للغوص الحر والرماية تحت الماء (جولة المرحوم محمد مزيد العازمي) التي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي في الحوض الأولمبي في مقر النادي الكائن في السالمية بتحقيق الغواص يوسف مكي المويل المركز الأول في فئة الستاتيك (كتم النفس) بـ 4.32 دقائق والغواص حمد علام الكندري في فئة الداينمك (المسافة) بـ 126 مترا والغواص عبدالعزيز وليد الشايجي في فئة الرماية تحت الماء بـ 25 نقطة.



وجاءت بقية نتائج الجولة التي شارك فيها 19 غواصا بفوز مناف عبدالله الوهيب بالمركز الثاني في فئة الستاتيك (كتم النفس) بـ 4.23 دقائق، وعبدالله سعد الديحاني بالمركز الثالث بـ 4.14 دقائق، وفي فئة الداينمك (المسافة) جاء بالمركز الثاني عبدالله مشاري الحماد بـ 124.80 مترا، ويوسف مكي المويل بالمركز الثالث بـ 100 متر، فيما حقق يعقوب بدر ناصر المركز الثاني في فئة الرماية تحت الماء بـ 18/24 نقطة، وحقق حمد خالد البديوي المركز الثالث بـ 24/15 نقطة.



وشهد البطولة أمين السر العام في النادي خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد ورئيس اللجنة المنظمة إلى جانب لافي محمد العازمي شقيق المرحوم محمد العازمي وتم تتويج الفائزين في الجولة الثانية للبطولة التي سميت باسم فقيد الكويت الراحل الملازم أول إطفائي محمد مزيد العازمي وهو من شباب الكويت الذين يمارسون رياضة الغوص الحر والرماية تحت الماء وسبق له المشاركة في الجولة الأولى من البطولة وشاء القدر أن يرحل إلى بارئه خلال مطلع فبراير الماضي وهو يمارس رياضة الغوص والرماية.



من جانبه، أشار علي الشمالي إلى أن الجولة الثالثة والختامية للبطولة ستقام يومي 21 و22 مارس الجاري، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة للبطولة.