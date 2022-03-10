يعقوب العوضي



واصل الكويت صدارته للدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه على السالمية 28 - 23 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن الجولة الـ13 من البطولة.



ورفع العميد رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة، بينما بقي السالمية على رصيده السابق بـ14 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز برقان على القرين 35-29 ورفع رصيده إلى 15 نقطة محتلا بها وصافة الترتيب العام مؤقتا، بينما بقي القرين على رصيده بنقطتين.



وضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى وعلى صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية فاز الصليبخات على الساحل 37-27 ورفع رصيده إلى 22 نقطة في وصافة الترتيب العام، بينما بقي الساحل على رصيده بنقطتين وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس.



الى ذلك تعرض لاعب برقان متعب المطيري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ وسيخضع اليوم للفحوصات الطبية للوقوف على مدى خطورة الاصابة وخطة العلاج.



من جانب آخر، فاز فريق سيدات القرين على فتيات العيون 37-20 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد ضمن الجولة الثامنة من الدوري العام للسيدات.