تعقد اللجنة المنظمة العليا لبطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية مؤتمرا صحافيا بعد غد السبت في السابعة مساء بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة واستعدادات منتخبنا الوطني والدول المشاركة، وموعد وصول الوفود وغيرها من الأمور المتعلقة بالفعاليات.



وتقدم عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية مدير عام البطولة التي ينظمها نادي الرماية خلال الفترة من 19 - 26 الجاري الى صاحب السمو الأمير على رعايته الكريمة للبطولة التي سيشارك بها نخبة من أفضل رماة وراميات العالم.



وأضـــاف العصيمي ان اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان المنبثقة عنها عملت منذ شهور على الاستعداد لهذه البطولة، مشيدا بتعاون أجهزة الدولة وكل الوزارات والذي سيساهم بلا شك في إخراج هذه البطولة بالمظهر الذي يليق باسم صاحب السمو الأمير.