هادي العنزي



يلتقي في السابعة مساء اليوم فريق كرة السلة بنادي النصر بنظيره اليرموك في أولى مواجهات نهائي «بلاي أوف» لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، على أن يلتقي الفريقان 14 مارس الجاري في المواجهة الثانية، لحسم التأهل، وفي حال التعادل بفوز لكل منهما، يتم تحديد موعد لمباراة ثالثة وحاسمة.



وبحسب النظام المعمول به الموسم الحالي، فإن الفائز سيتأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز، على أن يلعب الخاسر ثاني الدرجة الأولى، مع برقان خامس الدوري الممتاز، ثلاث مواجهات لحسم المقعد السادس في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وقد جاء تأهل النصر بعد تغلبه على الصليبخات مرتين متتاليتين، في الدور قبل النهائي الذي أقيم بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات، وكذلك الحال لليرموك الذي أقصى العربي بذات النتيجة، ليتواجه المدربان الوطنيان خالد الصعب (النصر)، وخالد القلاف (اليرموك) لإكمال المهمة الصعبة، والتأهل إلى الدوري الممتاز، بعد موسم طويل شاق.