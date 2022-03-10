قام بنك برقان برعاية الجولة السادسة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لموسم 2021 - 2022 والتي أقيمت في مضمار نادي المسيلة للفروسية.

وتعكس رعاية البنك لهذا الدوري التزامه بتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت ودعم تنمية الشباب من خلال الرياضة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على تطوير المجتمع.



وفي اليوم الأول من الجولة السادسة، الجمعة 4 مارس، نال الفارس راكان الحساوي المركز الأول، يليه في المركز الثاني الفارس على الخرافي، وفي المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الفزيع.

بينما تمكن الفارس علي الخرافي من احتلال المركز الأول في اليوم الثاني من الجولة، السبت 5 مارس، يليه الفارسان خالد الخبيزي وأحمد المضاحكة في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وعلقت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة عن دعم البنك لدوري اتحاد الفروسية الكويتي قائلة «بالنيابة عن بنك برقان، أود أن أهنئ جميع الفائزين بهذه الجولة، وأؤكد حرصنا على دعم كل الجهود الهادفة إلى رفع مستويات الرياضة وإعداد الفرسان الكويتيين للتميز في البطولات الدولية».



وأضافت النجادة: «نحن نحرص من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على تقديم الدعم لمختلف الأنشطة الرياضية الموجهة للناشئين أو المحترفين، انطلاقا من إيماننا بدورنا المهم في النهوض بالقطاع الرياضي وتشجيع الأجيال الشابة على ممارسة مختلف الرياضات، لا سيما تلك التي تعكس تراثنا وثقافتنا».

يجدر بالذكر أن بنك برقان كان الراعي البلاتيني للجولة الأولى لبطولة قفز الحواجز التي نظمها الاتحاد الكويتي للفروسية في نوفمبر 2021. وسيواصل البنك دعم الرياضيين الكويتيين والرياضة عموما تماشيا مع التزامه بتشجيع المبادرات الرياضية والشبابية.