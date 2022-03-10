يعقوب العوضي



يدخل فريق الكرة الطائرة بالنادي العربي مواجهة صعبة في السادسة مساء اليوم أمام فريق كاظمة ضمن منافسات الدوري الممتاز، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر الاتحاد.

ولا يملك العربي الذي يدخل المباراة برصيد 11 نقطة سوى خيار الفوز لتفادي المواجهة الفاصلة على البقاء في الدوري الممتاز أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى والتي سيخوضها مع صاحب المركز الثاني من دوري «المظاليم» في حال خسارته أمام كاظمة الذي يمتلك 20 نقطة.

ويعتمد مدرب الأخضر الأرجنتيني أنتونيو جوليان على كل من المحترف الدومنيكاني هنري عمر، وحسين المسري ومحمد السويد.



وفي المقابل، يطمح كاظمة لتعزيز موقعه في الترتيب العام ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بقيادة المدرب البرازيلي فابيانو الذي يأمل تحقيق نتيجة إيجابية، ويعتمد على كل من عبدالرحمن المطوع، ومشعل العمر، وعبدالعزيز شاكر، والمحترف الدومنيكاني سانتوس.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فيلتقي الشباب (26 نقطة) مع اليرموك (15 نقطة) على صالة اليرموك في الـ 7.00 بينما يواجه الصليبخات الساحل في الـ 6.00 على صالة الساحل.