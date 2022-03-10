تقام اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري كرة السلة النسائي ضمن دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والتي انطلقت امس الأول وتشمل ست مسابقات رياضية وتستمر حتى 30 الجاري.



وسيلتقـي فريــق الجامعة الأمريكية مع فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الرابعة مساء بصالة جامعة الخليج يعقبها في الخامسة والنصف مباراة جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية.



وفي منافسات كرة القدم أسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى لدوري كرة القدم العشبي للرجال التي أقيمت على ساحة الفحيحيل الرياضية عن فوز كلية الكويت التقنية على قوة الإطفاء العام 3-0، وفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على كلية القانون 4-1 ضمن المجموعة نفسها.



وفي مباريات المجموعة الثانية التي أقيمت بساحة الصليبخات الرياضية حقق فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية فوزا كاسحا على كلية جونكوين بنتيجة 11-0، فيما فاز فريق الجامعة الأمريكية على كلية تكنولوجيا الطيران 4-0.



كما فاز فريق الجامعة الأسترالية على جامعة الخليج 3-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي جرت بساحة الجهراء الرياضية وشهدت أيضا تحقيق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا فوزا مستحقا على جامعة الكويت 3-0.