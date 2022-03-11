مواصــلا جهـــــوده لتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت، ودعم ودفع المواهب الرياضية الكويتية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم رعايته البلاتينية لبطولة «أطياب المرشود» الدولية الثامنة لقفز الحواجز، والتي جاءت ضمن واحد من أهم أركان برنامج البنك الرائد والشامل للمسؤولية الاجتماعية، وهو تمكين الرياضيين الكويتيين وتوفير كافة الإمكانيات التي تؤهلهم للمنافسة في البطولات العالمية، وحصد مراكز متقدمة في المحافل الدولية.



هذا، وستقام فعالية مهرجان بطولة الفروسية لقفز الحواجز، التي تنظمه شركة «أطياب المرشود»، في مركز الكويت للفروسية، والتي ستمتد على مدار ثلاثة بدءا من امس الخميس وحتى غدا السبت، ولما لهذه البطولة بالتحديد من جمهور واسع وحضور كبير؛ يعتزم KIB التواجد خلال المهرجان وإقامة جناح له على هامش الفعالية كجزء من سياسة التواصل الدائم والمشاركة المجتمعية التي يتبناها تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة».



وفي كلمة للمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، عن دعم البنك لهذه البطولة، قال: «تعتبر رياضة الفروسية من أعرق الرياضات بالكويت والخليج العربي بشكل عام، كما أنها تشكل جزءا كبيرا من تراثنا العربي، ولطالما حرصنا في KIB على رعاية بطولات الفروسية المحلية المختلفة وتقديم الدعم اللازم لمحترفيها وأبطالها الكويتيين بهدف تمكينهم من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية».



تجدر الإشارة إلى أن رعاية KIB لهذا الحدث الهام، ومشاركته المجتمعية فيها، تحقق للبنك جزءا من أهدافه الاستراتيجية فيما يتعلق ببرنامجه المجتمعي المتكامل، والذي يتضمن زيادة وعي وتعريف الجمهور والعملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، فضلا عن رعاية المبادرات الموجهة نحو دعم الأنشطة الرياضية، وتمكين المواهب المحلية في المجالات الرياضية على أعلى مستوى.