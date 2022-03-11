يعقوب العوضي



تعادل فريق كرة اليد بالنادي العربي مع كاظمة 25-25 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ورفع العربي رصيده إلى 5 نقاط، فيما ارتقى كاظمة إلى النقطة 13.



وفي مباراة أخرى، فاز الفحيحيل على القادسية 32-23 ورفع رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز الرابع مؤقتا متساويا مع الأصفر بنفس الرصيد ومتقدما عليه بفارق المواجهات والأهداف.



وضمن الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى، فاز الشباب على التضامن 30-23 ورفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما يبقى التضامن على رصيده السابق بـ6 نقاط أيضا وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة الشهيد في الدعية.