عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن فريقه تحضر جيدا ولمدة أسبوعين لمواجهة الشباب التي انتهت أول من امس لمصلحة فريقه 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري stc الممتاز، وقال: «توقعنا مباراة صعبة، ومتكافئة، ودرسنا المنافس جيدا، وسنمضي في طريقنا خطوة بخطوة في الدوري وحتى نهاية الموسم».



وذكر ماركوف أن كاظمة يحتاج إلى عدة أمور للفوز بلقب الدوري الممتاز، ومنها التعامل مع كل مباراة على حدة، والتركيز لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وعدم التفكير بما سيئول اليه الوضع النهائي لترتيب الفرق في نهاية الدوري، فذلك من شأنه أن يشغلنا عن مهمتنا الحالية، وفي حال تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا فإن اللقب سيأتي لكاظمة وحده.