هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على نظيره القادسية 101-85، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز، كما تجاوز كاظمة الجهراء 82-72، ليحسم الفريقان الجولة الأولى للدور نصف النهائي من «بلاي أوف» الذي يقام بنظام التأهل بأفضلية 3 مباريات من خمس متاحة.



جاءت مواجهة الكويت والقادسية متكافئة في بدايتها، لكن سرعان ما بسط «العميد» أفضليته، بفضل الرتم العالي للفريق كمجموعة متناسقة، وشهدت المواجهة تألق محترف الكويت البوسني علم الدين كيكانوفيتش الذي سجل 24 نقطة، واسترد 11 كرة مرتدة من سلة فريقه (ريباوند)، وفي المواجهة الثانية، سجل المحترف الأميركي زاك لوفتون حضورا مميزا بتسجيله 27 نقطة لـ «البرتقالي» ليقوده للفوز.



إلى ذلك، جاءت قرعة كأس الاتحاد غير منصفة لفرق الدوري الممتاز، بعدما أوقعت الكويت وكاظمة والقادسية في المجموعة الأولى، على أن يتواجه الثاني والثالث في الدور الأول، والفائز منهما يصطدم بالكويت في الدور ربع النهائي، كما وضعت القرعة الجهراء في مواجهة القرين في مواجهة مبكرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية.



دوري «سلة» السيدات



من جهة اخرى، تبدأ ظهر اليوم منافسات دوري كرة السلة للسيدات في نسخته الثانية تواليا، وذلك بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث يلعب في الأولى التي تقام في الـ 1 ظهرا فريق نادي سلوى الصباح مع نادي القرين، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما تجمع المباراة الثانية نادي فتيات العيون وفريق جامعة الخليج في الـ 3 عصرا على ذات الصالة.



ويقام الدوري بنظام الدوري من قسمين، على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي، حيث يلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، لحسم المتأهلين للمباراة النهائية.



من جانبها، ذكرت نائب رئيس اللجنة النسائية لكرة السلة حنان الزايد أن انطلاق دوري السيدات تأخر عن موعد بدايته في يناير الماضي لأسباب من بينها ظروف جائحة كورونا، وانسحاب أحد الفرق المشاركة قبل الإعلان عن انطلاق المسابقة بفترة قصيرة، إضافة إلى مراعاة تحضيرات الفرق للمشاركة.



وشكرت عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة النسائية فاضل الداود على توفير كافة سبل الدعم والمساندة للجنة، وحرصه على استمرار دوري كرة السلة في موسمه الثاني تواليا، لافتة إلى أن مشاركة جامعة الخليج تعد الأولى من نوعها، وتمهد لاشتراك مزيد من المؤسسات الأهلية في دوري السيدات في الموسم المقبل.