مبارك الخالدي



استعاد العربي نغمة الفوز بتخطيه ضيفه الفحيحيل 2-1 في المباراة التي جمعتهما عصر امس في ختام الجولة ال13 لدوري stc الممتاز. وبهذا الفوز رفع الاخضر رصيده الى 26 نقطة، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 11 نقطة.



سجل للعربي الليبي السنوسي الهادي من ركلة جزاء (5) ومحمد الصولة (9)، فيما سجل للفحيحيل يعقوب الطراروة من ركلة جزاء (25). ولعب العربي المباراة بغياب جماهيره تنفيذا لعقوبة لجنة الانضباط.



واستحوذ الاخضر على مجريات الشوط الأول بضغط عال من منتصف الملعب والاطراف وتحصل على ركلة جزاء في وقت مبكر احتسبها الحكم أحمد العلي بعد الرجوع لتقنية الفار نفذها السنوسي الهادي بنجاح (5)، ليواصل العربي بعدها افضليته في استغلال المساحات وتقدم الظهيرين.



ومرر السنوسي كرة لليبي محمد الصولة انفرد على اثرها الاخير وأسكنها في شباك الحارس خالد العجاجي (9). ونجح الفحيحيل في تقليص النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها يعقوب الطراروة بنجاح في شباك الحارس جاسم العوضي (25).



وهدد الاخضر مرمى الفحيحيل في عدة فرص سانحة لكنه لم ينجح في التسجيل، فيما نشط الفحيحيل عبر الكرات المرتدة التي لم ترتق للخطورة.



وفي الشوط الثاني نشط الفحيحيل بغية تعديل النتيجة وذهبت رأسية الطرارو ة الى جوار القائم الايسر للحارس العوضي (52)، ورد الصولة بتسديدة ضعيفة بيد الحارس العجاجي (59). وافشل المدافع حسن حمدان فرصة سانحة للطراروة بتدخله في الوقت المناسب.



وفي الربع ساعة الاخير استحوذ العربي على ارضية الملعب بغية تأمين النتيجة وهدد مرمى العجاجي في اكثر من كرة.



وفي الدقيقة (86) أضاع لاعب الفحيحيل سيدريك هنري فرصة ثمينة لتعديل النتيجة بعد ان انفرد بحارس الأخضر العوضي لكنه سدد الكرة في القائم. كما نجح حارس الفحيحيل في التصدي لتسديد الصولة المنفرد في الثواني الأخيرة من اللقاء .