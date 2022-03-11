عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان بعد الفوز على اليرموك برباعية نظيفة في الجولة الـ13 من دوري stc الممتاز، أن المنافس يعتبر من أفضل الفرق رغم تواجده في قاع الترتيب لأنه يفتقد الحظ وخير دليل أنه أوقف تقريبا معظم الفرق الكبيرة والمتصدرة، لذلك كنا ندرك أن المباراة لن تكون سهلة أمامه، مشيرا إلى أن الفوز لا يعني أننا كنا مميزين فكرة القدم تعتمد على تطبيق الأفكار وترجمتها في الملعب ونحن نسعى لذلك من خلال السيطرة على المنافس وهذا ما نعمل عليه منذ وصولنا لقيادة الفريق.



من جهته، قال مساعد مدرب اليرموك محمد السلمان ان الفريق لم يظهر بمستواه الذي ظهر عليه بالجولات الماضية وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم فلا بد من تراجع المستوى ببعض المباريات، مشيرا إلى أن المنافس قدم مباراة مميزة واستحق الفوز ونحن علينا مراجعة حساباتنا مرة أخرى من أجل العودة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل البقاء في الدوري الممتاز، وواقعيا علينا الانتصار في مباراتين من أجل المنافسة بشكل فعلي على البقاء.