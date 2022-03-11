اختتمت بطولة Game On الأولى للعبة البادل في الكويت بمشاركة 64 فريقا وإجمالي 128 لاعبا على مدار يومي 7 و8 الجاري، حيث واصل بنك وربة دعمه ورعايته للأنشطة الشبابية، لاسيما الأنشطة الرياضية بدافع المسؤولية الاجتماعية.



وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري أن ذلك يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع، مضيفا أن البنك رعى هذه البطولة الأولى والفريدة من نوعها بالكويت لما تتمتع به من عدد المشاركين الذي فاق التوقعات.



وحصل فريق (Try Dilq) على الجائزة الأولى والمقدرة مبلغ 500 دينار، بينما حصل فريق (Bounce) على المركز الثاني وجائزة بقيمة 300 دينار، حيث شهدت البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المتنافسة وحضور جماهيري لمؤازرة الفرق المتنافسة لما تتمتع به اللعبة من شعبية في الآونة الأخيرة، كما تم توزيع العديد من الجوائز والهدايا العينية على الجمهور.