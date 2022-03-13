تزامنا مع «يوم الشباب» أعلن نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي المدير العام صلاح مضف المضف، في تصريح صحافي له، عن ترقية كوكبة شبابية من الكفاءات الوطنية العاملين بالبنك بحصولهم على الدرجة بالاختيار لتفانيهم واجتهادهم في أداء أعمالهم.



وتقدم المضف بأطيب التهاني والتبريكات إلى كل الشباب الذين شملهم قرار الترقية، معربا عن ثقة الإدارة التنفيذية بأن الترقية ستكون حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء.



وأوضح أن إدارة البنك تولي جل اهتمامها بالشباب وتضعهم نصب أعينها وتسعى دائما إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتطبيق استراتيجية متكاملة للتدريب وتطوير المواهب وتوفير كل عناصر النجاح لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة تمكنهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل باعتبار العناصر الوطنية من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة لبناء هذا الوطن.



وفي السياق ذاته، أعلن المضف أنه قد تأهل عدد من الكفاءات الشابة لبرنامج «مؤثري الائتمان» والذين سيكون لهم الدور في تحقيق مشاريع البنك بشتى المجالات والنهوض بهذه المؤسسة.



وذكر أن برنامج المؤثرين تم من خلال عدة مراحل لاختيار كفاءات البنك على العمل بمنهجية (Lean management) وإدارة التغيير لإيمان البنك بأهمية جودة الأعمال داخل المؤسسة وتقليل الهدر في الوقت والجهد.