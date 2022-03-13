اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع هيئة تشجيع الاستثمار kdipa على التعاون لإعداد مذكرة تفاهم بينهما تنظم عملية تأسيس شركات مهنية ومكاتب هندسية ومكاتب تخصصية ودور استشارية أجنبية للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت.



جاء ذلك في ختام اجتماع تنسيقي عقده رئيس الاتحاد م.بدر السلمان مع مدير عام الهيئة الشيخ د.مشعل الجابر بمقر الهيئة.



وقال السلمان إن الاتحاد مستعد للتعاون مع الهيئة لدعم جذب الاستثمار إلى الكويت وتنظيم عملية الاستعانة بمكاتب وشركات مهنية ـ هندسية أجنبية مع مراعاة الحرص لعدم منافسة الشركات المهنية الاجنبية المتقدمة عن طريق الهيئة للمكاتب الهندسية والتخصصية والدور الاستشارية والشركات المهنية المحلية.



واضاف أن مدير عام الهيئة الشيخ د.مشعل الجابر جدد حرص الهيئة على عدم منافسة «الأجنبية» الراغبة بتأسيس أفرع لها بالكويت للمكاتب الهندسية والتخصصية والدور الاستشارية والشركات المهنية الهندسية المحلية، والسماح لها بالعمل فقط بالمشاريع ذات الطبيعة الخاصة غير المتوفرة في المحلية بالإضافة إلى تعاونها مع المحلية لكسب الخبرة.



وزاد السلمان أن الاتحاد قدم دليلا لمعايير واشتراطات التأسيس لمزاولة «الأجنبية» للمهنة في الكويت، وأنه قد تم الاتفاق على إعداد مذكرة للتفاهم بين الهيئة والاتحاد وتوقعيها بعد استكمال الآراء ومن ثم التنسيق مع لجنة المزاولة ببلدية الكويت ووزارة التجارة لاجراء التعديلات التي يتفق عليها، مضيفا أن المذكرة تهدف أيضا الى فتح فرص جديدة للعمالة الوطنية وتشغيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج والأجهزه المساندة.



وقال ان الاتحاد ومن خلال هذا التعاون يهدف الى حماية ودعم أعضائه بالتزامن مع دعم جهود الهيئة وتنفيذه مهامها في تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والعمل على تحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن مقترح الاتحاد يقضي بأن تكون كافة الأعمال بين الهيئة والاتحاد من خلال الربط الالكتروني بينهما وذلك لسرعة التواصل وإنجاز المعاملات واستخراج البيانات المطلوبة بهذا الشأن.