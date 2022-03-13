المهرجان سيساعد بشكل أكبر في بناء شراكتنا مع الكويت على المستويين الاقتصادي والثقافي

أسامة دياب



رفع السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج شكره إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد على استضافة الكويت للجالية الهندية الكبيرة في الكويت، مضيفا أنه رغم التحديات العديدة التي فرضتها جائحة كورونا، فإن احتفالات السفارة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند والذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين مستمرة منذ نحو عام.



وعبر السفير جورج في كلمته خلال افتتاح مهرجان «روعة الهند في الكويت» الذي أقيم صباح أمس في دار الآثار الإسلامية عن امتنانه وتقديره لمسؤولي دار الآثار الإسلامية ـ مركز اليرموك الثقافي بالكويت لتزويدنا بهذا المكان الجميل والمرموق. ووجه شكرا خاصا في هذا الإطار إلى الشيخة حصة صباح السالم على دعمها لهذا الحدث.



وأضاف: لقد قمنا بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والتجارية بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات في الكويت، كما قمنا بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات، واحتفلنا معا بكل ما هو هندي في الكويت، وفي الواقع لدينا الكثير للاحتفال به في الهند، كل يوم تقريبا.



وتابع السفير الهندي: نحن نعتبر دائما الكويت ودول منطقة الخليج شركاء في تحولنا الاقتصادي، وفي تحولنا إلى Aatmanirbhar Bharat، ولدينا سلسلة من المعارض والفعاليات ونركز اليوم على الاحتفال بالتنوع الثقافي الغني والمتنوع في الهند وأيضا لعرض منتجاتنا الهندية، هذا جزء من سلسلة أحداث Aatmanirbhar India و3 Ts التي ننظمها بانتظام في السفارة.



وأشار إلى أن المهرجان سيساعد بشكل أكبر في بناء شراكتنا مع الكويت على المستويين الاقتصادي والثقافي، وسيلهم أصدقاءنا الكويتيين لجعل الهند وجهة سياحية تالية.



وأضاف: أود أن أهدي مهرجان روعة الهند اليوم لأطفال مدارسنا، فهناك أكثر من خمسين ألفا يدرسون في مدارس هندية مختلفة بالكويت. وأتذكر التحديات العديدة التي واجهها أطفالنا أثناء الوباء، لقد حرمهم الوباء عامين من طفولتهم، ورغم التحديات فقد أداروا عاما دراسيا استثنائيا بمرونة وفهم غير عاديين. والآن بعد أن عادوا إلى المدرسة، أتمنى لهم جميعا عاما دراسيا ناجحا للغاية 2022.



وزاد: في الأسابيع والأشهر القادمة، آمل أن أتواصل مباشرة مع أطفالنا ومعلمينا وأولياء أمورنا دعونا نجعل جميع أطفالنا جزءا لا يتجزأ من احتفالاتنا بالهند في الكويت، ونغرس فيهم الروح الحضارية للهند، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق حملة تسجيل للأطفال، لتمكينهم من الاتصال بالسفارة مباشرة.