ترقب اصدار مراسيم تعيين قياديين جدد أمام مجلس الوزراء الإثنين

استئناف الدوام 100% لجميع الموظفين اليوم بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة ولا موعد لـ"الخدمة المدنية" لإقرار ضوابط بيع الإجازات حتى الآن

استمرار العمل بالاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية لدي الوزارات والجهات الحكومية

لا إجراءات في الأفق المنظور لسد شواغر القياديين في " المالية " المستمرة منذ 2020

مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السيولة المطلوبة لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في الجهات الحكومية جاهزة، مشيرة إلى أن توقيت الصرف يرتبط بإنجاز هذه الجهات التي رفعت كشوفا بأسماء موظفيها إلى ديوان الخدمة المدنية، الإجراءات القانونية المطلوبة منها مثل التعهدات.



ورداً على سؤال بشأن تحويل 10% من الفوائض المالية التي تحققت من ارتفاع سعر برميل النفط إلى صندوق احتياطي الأجيال، أجابت المصادر: ستكون الأولوية لسداد التزامات الموازنة الحالية والسابقة، إضافة إلى إعادة بناء الاحتياطي العام خاصة بـ «الكاش».



وكشفت المصادر عن ترقب إصدار مراسيم تعيين قياديين جدد أمام مجلس الوزراء في جلسته الإثنين المقبل لسد الشواغر في المناصب القيادية. وبشأن ضوابط قرار مجلس الوزراء بشأن استئناف الدوام الرسمي للموظفين بنسبة 100% اليوم، قالت مصادر حكومية ان الدوام للجميع بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، وأنه تم إلغاء دليل الإرشادات بالكامل باستثناء تطبيق الاشتراطات الصحية.

لا إجراءات في الأفق المنظور لسد شواغر القياديين في " المالية " المستمرة منذ 2020

كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن انه حتى الآن لم تتخذ اجراءات تسمية القياديين الذين تحتاجهم وزارة المالية منذ استقالة الوكيل والوكلاء المساعدين حتى الآن.

واكدت المصادر ان الوزارة تحتاج إلى تعيين قياديين جدد بالأصالة لسد الشواغر الحالية التي نتجت عن استقالة وكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين منذ أكتوبر 2020.

استمرار العمل بالاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية لدي الوزارات والجهات الحكومية عند الدوام الرسمي الحكومي اليوم

كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن انه تم الغاء دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية الصادر من ديوان الخدمة المدنية مع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن استئناف الدوام بنسبة 100% اعتبارا من اليوم.

و شددت المصادر علي انه تم الغاء الدليل ماعدا القسم الذي يتضمن الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية.

استئناف الدوام 100% لجميع الموظفين اليوم بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة ولا موعد لـ"الخدمة المدنية" لإقرار ضوابط بيع الإجازات حتى الآن

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" انه لم يتم تحديد موعد اجتماع ل‍مجلس الخدمة المدنية لإقرار ضوابط بيع إجازات الموظفين.

وبشأن ضوابط قرار مجلس الوزراء بشأن استئناف الدوام الرسمي للموظفين بنسبة 100% اليوم ، قالت مصادر حكومية ان الدوام للجميع بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، وانه تم إلغاء دليل الارشادات بالكامل باستثناء تطبيق الاشتراطات الصحية.