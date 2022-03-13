عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن متعهد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية N10 بمشروع مدينة المطلاع الإسكاني تقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية يفيد بجاهزية الأعمال للاستلام الابتدائي، علما أن مكونات المشروع هي: رياض أطفال ـ و4 مدارس ابتدائي ومتوسط مقسمة لبنين وبنات ومدرسة ثانوية بنات ـ 4 مساجد محلية مع 4 مساكن للإمام والمؤذن ـ 4 محلات ـ مركز صحي تخصصي، بقيمة 31 مليونا و792 ألفا و542 دينارا.

يذكر أن المشروع يعتبر متأخرا عن موعد التسليم المتفق عليه تعاقديا عند توقيع العقود، وقد تم توجيه إنذار بسحب الأعمال له مسبقا بتاريخ 8 يوليو 2021 الماضي.