اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس بممثلي تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء حيث تمت مناقشة جميع مطالب العاملين العالقة وطرح الحلول لتذليل المعوقات التي تواجههم وفي بداية اللقاء تم مناقشة تثبيت بدل السهر في شهادة الراتب اسوة ببقية جهات الدولة كونها الجهة الوحيدة التي لا يصرف لها بشكل ثابت.



وفيما يتعلق ببدل التلوث والخطر بين ممثلي التجمع للوزير مدى الأخطار والملوثات الكبيرة التي يواجهها العاملون في مختلف منشآت الوزارة حيث أبدى الوزير تفاعله مع ما تم طرحه من معلومات وأكد سعيه الحثيث لإقرار بدل التلوث والخطر لجميع العاملين في المواقع المستحقة لهذه البدلات.



وأكد التجمع أهمية تصنيف بعض الأعمال في قطاعات الوزارة ضمن الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة كونهم يتعاملون مع شتى أنواع الخطر والعمل الشاق في جميع الظروف المناخية وابدى الوزير اهتمامه البالغ وتشكيل فريق خاص مستقل لبحث جميع القطاعات المستحقة ورفعها للجهات المعنية وكذلك تم نقاش ما يتعلق بإعادة مكافأة الوظائف ذات الطابع الهندسي (بدل العيار) والتمايز الذي وقع على الموظفين الجدد. وابدى الوزير اهتمامه بهذا الموضوع لتعديل الوضع القائم.



وطالب تجمع العاملين الوزير د. محمد الفارس بضرورة انصاف العاملين خلال فترة جائحة كورونا عبر مطالبة الديوان بتصنيفهم بالفئة الثانية ضمن مكافأة الصفوف الأولى وقد أبلغنا بمخاطبته للجهات المسؤولة عن إنشاء لجنة تظلمات للموظفين الذين ظلموا في صرف المكافأة.



وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن دعمه للعاملين ودورهم الذي يقومون به كونهم الشريان الأساسي الذي تقوم عليه الدولة والمجتمع.