صدر مرسوم بتعيينات قضائية في محكمتي التمييز والاستئناف والنيابة العامة. وجاء فيه:



محكمة التمييز



مادة أولى



أولا: يعين التالي أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:



٭ محمد عبدالهادي محمود جاد



٭ عصام محمد احمد عبدالرحمن



٭ إيهاب سعيد احمد البنا



٭ ياسر جميل عبدالعليم محمد



٭ محسن محمود محمد أحمد البكري



٭ جاد محمد عبدالمجيد مبارك



٭ محمد سراج الدين محمد السكري



٭ أحمد فاروق عبدالرحمن سيد أحمد



٭ مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناني



محكمة الاستئناف



ثانيا: يعين التالية أسماؤهم مستشاريــن بمحكمـــة الاستئناف:



٭ علاء الدين كمال إبراهيم السيد



٭ احمد محمد لطفي الشحات



٭ ياسر عريف سليمان أبوعقيله



٭ محمد عبدالحميد جاد النبوي



٭ احمد محمود زكي عبدالله محروس



٭ وحيد رفعت علي محمد



٭ سمير محمد علي عطية



٭ خالد عبدالعزيز محمد السيد العدوي



٭ طارق جاد المتولي علي



٭ إيهاب احمد علي البنا



٭ احمد محمد كامل احمد



٭ أيمن عبدالقادر أحمد الجمال



٭ أيمن رمضان محمد إبراهيم



٭ محمد عيسى محمد إمام فخر



٭ طارق أحمد عبدالمغني غنيم



٭ محمود سيد محمود يوسف



٭ مدحت عبدالله عبدالله منصور



٭ أمين أحمد أحمد أبومسلم



٭ تامر عبدالرحمن محمود الفيل



٭ عبدالغني عبدالغني محمد عطا الله



٭ نهاد صلاح الدين محمد نديم



٭ محمد عباس هاشم عراقي



٭ حسب الله حبشي محمود حسب الله



٭ أحمد مدحت محمد زكي أبوطه



٭ أحمد محمد مصطفى الشرقاوي



٭ عبدالحميــد أحمـــد عبداللطيف قنديل



٭ عادل عبدالمنعم حسن محمد



٭ محمد رشاد دسوقي عبدالعال



٭ علاء محمد بهجت محمد



٭ حمادة محمد إسماعيل عطية



٭ محسن إبراهيم محمد أحمد



٭ اليماني عبدالنبي اليماني



٭ محمد حمدي حسن غيث



نيابة التمييز



ثالثا: يعين التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



٭ رضا عبدالكريم محمد محمد شوغي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



٭ عمر فكري يوسف علي سويف - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



٭ محمد سامي محمد أحمد محمد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



٭ هاني عاشور عبدالمنعم محمود - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



٭ محمد كمال محمد الطنطاوي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



٭ خالد محمود صالح سعدون - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ محمد سيد عبداللاه محمود - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ إيهاب جمال عبدالقادر علي صبح - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ وليد فاير محمد السيد حسب النبي - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ أسامة محمد عبدالقادر عثمان - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ مصطفى حسين هاشم حسين - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ بسام أحمد سالم بدران - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ إسماعيل محمد إسماعيل ريحان - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



٭ كريم عادل عبدالواحد محمد شوشة - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



النيابة العامة



رابعا: يعين التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



٭ محمد الحسيني محمد عبدالباسط - رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة



٭ خميس عيد علي أحمد - رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة



٭ تامر محمد مطيع حسن زكي - رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة



٭ سامح محمد عبدالمنعم عرفة الشيخ - رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة



٭ توفيق محمد توفيق محمود محمد - وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة



٭ محمد يسري عبدالكريم إبراهيم البراوي - وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة



٭ حسام الدين طلعت محمد مرشدي الكحيلي - وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة



٭ كريم عبداللطيف علي إبراهيم - وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة



٭ عمر الفاروق محمد عبدالحميد السيد محمد - وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة



مادة ثانية



تســــري التعيينــات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم الى دولة الكويت.



مادة ثالثة



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.