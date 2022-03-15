وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك) شراكة استراتيجية مع أكاديمية وتطبيق «Full Match» لكرة القدم، وذلك يأتي ضمن حرص «بيتك» على السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال مبادرات وأنشطة ومسابقات وفعاليات مصممة خصيصا لتلائم احتياجاتهم، إذ يعتبر الاهتمام في الشباب من أبرز محاور استراتيجية «بيتك».



ويعتبر تطبيق «Full Match» أكبر أرشيف لكرة القدم والأول من نوعه، ويعتبر «بيتك» أول مصرف على المستويين المحلي والإقليمي يضع هذا التطبيق تحت تصرف مستخدمي الأجهزة الذكية، التي أصبحت تتمتع بمعدلات استخدام عالية. ويقدم التطبيق نتائج وجداول المباريات القادمة للدوريات المختلفة. ويمكن متابعة المباريات القديمة والتي تم تحديث وتطوير جودتها وذلك لتوفير افضل تجربة للمشاهدين من خلال التطبيق. ويقدم تطبيق «Full Match» آخر أخبار اللاعبين والبطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تاريخ اللاعبين وإنجازاتهم الشخصية، وكل هذا في تطبيق واحد ليسهل على المستخدم القدرة على البحث والمشاهدة الميسرة بأكبر أرشيف لرياضة كرة القدم، خصوصا ان رياضة كرة القدم تعتبر من أكبر الرياضيات شعبية محليا وعالميا.