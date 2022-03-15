شارك الأولمبياد الخاص الكويتي والأولمبياد الخاص الإماراتي في ورشة رياضية عملية بأبوظبي لتعليم أساسيات ومهارات كرة السلة للاعبي الأولمبياد الخاص، في إطار تفعيل مذكرة التعاون المشترك بين الجانبين، إذ أقيمت الورشة بمشاركة البرنامج العالمي للمسؤولية الاجتماعية التابع للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA Cares) واشتملت على جلسات إحماء ومحطات لتحسين مهارات اللعبة وإقامة مباراة تجريبية كانت بمنزلة تجربة رائعة للاستفادة والاحتكاك والمنافسة في حضور ومشاركة الخبرات العالمية من الدوري الأميركي لكرة السلة.



وصرحت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي بأن هذه الورشة تأتى ضمن عدد من المشروعات والبرامج الرياضية المشتركة بين الأولمبياد الخاص الكويتي ونظيره الإماراتي خلال الفترة المقبلة ترجمة لمذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث أشادت بالمستوى الفني والتنظيمي للورشة التي استهدفت تأهيل اللاعبين نحو العودة الآمنة إلى النشاط الرياضي والاحتكاك والمنافسة بعد فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك تطوير مستوى الرياضيين للمشاركة في القادم من الاستحقاقات على المستويين الإقليمي والدولي.



وقدمت بورسلي الشكر إلى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي وإلى مدير الاستراتيجية والمشاريع فاطمة المسلمي وإلى أسرة الأولمبياد الخاص الإماراتي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.



بدوره، ذكر مسؤول الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الكويتي مصطفى حسونة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين الجانبين على ضوء تطوير أجندة فعاليات سنوية للأنشطة الرياضية المختلفة وتفعيل أكبر عدد من الرياضات المشمولة تحت مظلة الأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للمدريين والحكام والإداريين والمتطوعين.