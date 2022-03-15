اكتمل وصول جميع السائقين المشاركين في رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، الذي ينظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري تحت رعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.



وسيشارك في الرالي لهذا العام العديد من أبطال رياضة السيارات أهمهم بطل الشرق الأوسط وبطل رالي دكار القطري العالمي ناصر العطية ومساعده الفرنسي ماثيو بوميل، وبطل الكويت والشرق الأوسط مشاري الظفيري ومساعده القطري ناصر الكواري بالإضافة إلى أبطال رياضة السيارات، وكذلك نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الأسبق ناصر خليفة العطية ومساعده الإيطالي جيوفاني بيرناشيني، كما يعود القطريان عبدالعزيز الكواري ومساعده الأيرلندي جيمس فولتون، وخالد السويدي ومساعده البرتغالي هوجو مجالهيس بعد انقطاع لعدة سنوات عن المشاركة، ويشارك أيضا المتسابق العماني عبدالله الرواحي ومساعده الأردني عطا الحمود. ويشارك من الأردن المتسابق إيهاب الشرفاء ومساعده يوسف جمعة والمتسابق عيسى أبوجاموس ومساعده عماد جمعة وكذلك الأردني شهدي شعبان ومساعده الكويتي سليمان الهلال وأيضا الأردني خالد جمعة ومساعده طارق الطاهر.



ويتصدر بطل الكويت والشرق الأوسط على فئة المجموعة (MERC 2) مشاري الظفيري قائمة المشاركين الكويتيين، حيث سيشارك من الكويت كل من: جاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري، محمد الظفيري ومساعده مبارك الظفيري، يوسف الظفيري ومساعده فارس الظفيري.



وستكون الانطلاقة من مدينة الكويت لرياضة المحركات عند الساعة الرابعة عصر بعد غد الخميس، وتقام مراحل سباق الرالي التنافسية في المنطقة الجنوبية البرية من الكويت (الجليعة، بنيدر، أم الهيمان، الخيران، النويصيب)، وتم تسمية مرحلتين من مراحل الرالي على أسماء أبطال الرالي الراحلين صلاح بن عيدان وغازي الظفيري تكريما لهما ولدورهما البارز في تطوير الراليات في الكويت.



وكانت بداية بطولة الشرق الأوسط للراليات سنة 1984 بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وقد انطلقت أول جولة في تلك السنة من قطر. وانضمت الكويت الى أول بطولة وكان رالي الكويت الدولي 1984 أول رالي دولي ينظم في الكويت عن طريق النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT). واستمر النادي الدولي الكويتي للسيارات بتنظيم رالي الكويت الدولي منذ 1984 ولغاية 1990، حيث ألغي الرالي بسبب الغزو العراقي للكويت. وعاد النادي الدولي الكويتي للسيارات لتنظيم الرالي عام 1995 و1996. واستمر الرالي ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات منذ عام 2011 لغاية عام 2018، حيث توقف الرالي لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.



وتتكون بطولة الشرق الأوسط للراليات، التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسيارات، من 6 جولات تقام في كل من (عمان، قطر، الكويت، الأردن، لبنان، قبرص).