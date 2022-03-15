مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أعلن رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا عزمه التقدم بشكوى لاتحاد اللعبة فيما يخص أحداث لقاء الفريق امام الجهراء (0-2) ضمن الجولة الـ16 من دوري «stc» للدرجة الأولى، وذلك بعدما تسبب الحكم عبدالله جمالي بلغط كبير خلال تنفيذ ركلة الجزاء عند الدقيقة 76.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن مهاجم «الأحمر والأسود» البرازيلي ويلبر ألميدا نفذ ركلة الجزاء مرتين وتصدى لهما حارس الفريق الجهراوي بدر الصعنون بعد تقدمه عن خط المرمى، وقام الحكم جمالي بإعادة المحاولة الأولى ورفض إعادة الثانية على الرغم من رفع الحكم المساعد للراية في كلتا المناسبتين.



واعتبر الملا أن هذا الخطأ القانوني كان نقطة تحول في المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الجهراء 1-0، ولو تم تسجيل ركلة الجزاء، لتعادلنا وكان بإمكاننا الفوز لاحقا بسبب طرد لاعب الفريق الجهراوي فهد زويد.



من جانبه، تفاعل مجلس إدارة نادي الجهراء مع تصدر الفريق الأول لكرة القدم ترتيب دوري stc للدرجة الاولى، حيث قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة مالية للاعبين تحفيزا لهم على التمسك بالصدارة ومواصلة تقديم العروض المميزة. وفي شأن متصل، بارك رئيس مجلس الإدارة نواف جديد للاعبين وجماهير الفريق الفوز على فريق خيطان القوي والمنافس الشرس على التأهل رغم النقص العددي وهو دليل على الروح العالية للاعبينا.



وشكر جهود كل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكدا الثقة باللاعبين لاستكمال العطاء والجهود الكبيرة حتى النهاية، لافتا الى أن فريق خيطان صاحب مستويات مميزة في البطولة.