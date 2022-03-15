يعقوب العوضي



فاز العربي على القادسية بنتيجة 27-23 في المباراة التي أقيمت أمس الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع العربي رصيده إلى 7 نقاط بينما بقي القادسية على رصيده السابق 14 نقطة.



وفي مباراة أخرى فاز كاظمة على السالمية بنتيجة 25-23 ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 16 نقطة فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 14 نقطة.



هذا، وتقام اليوم مباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدرجة الاولى، فيلعب في 5:00 مساء خيطان برصيد (16 نقطة) مع الساحل بـ(نقطتين) بينما يتواجه اليرموك برصيد (25 نقطة) مع الصليبخات بـ (22 نقطة) في 6:45 مساء.



ويطمح الصليبخات بقيادة المدرب الوطني فيصل صيوان الى تقليص فارق النقاط مع المتصدر اليرموك بقيادة المدرب الوطني خالد الملا الذي يبحث عن تحصين الصدارة، لاسيما ان الفريقين يقدمان مستوى مميزا ويتطلعان للوصول إلى الدوري الممتاز.