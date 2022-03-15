هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لسلة الكويت إلى نهائي الدوري الممتاز بعد تغلبه على نظيره القادسية 102-92 نقطة، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات «بلاي أوف» الدور نصف النهائي، ليتأهل «العميد» بعدما حقق 3 انتصارات متتالية.



وفي ثاني مواجهات نصف النهائي، وضع كاظمة قدما في النهائي بالفوز على الجهراء 110-76 محققا ثاني انتصاراته، وعليه يحتاج إلى فوز وحيد لحجز مقعده في النهائي.



هذا، وجاءت المواجهة الأولى بين «الأبيض» و«الأصفر» حسب المتوقع ودون مفاجآت، فالكويت بطل الدوري والخليج ووصيف العرب، أكد عزمه الاحتفاظ بلقبه المحلي، فلم يترك مجالا لخصمه لمجاراته، كما واصل محترفه البوسني علم الدين كيكانوفيتش تألقه في الأدوار الإقصائية للمباراة الثانية تواليا، بتسجيل 27 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة (ريباوند).



وفي المباراة الثانية، فقد بدت منتهية قبل أن تبدأ، حيث ظهر واضحا ومنذ الدقائق الأولى للربع الأول التأثير الكبير لغياب المحترف التونسي صالح الماجري على صفوف «الجهراوية»، فبدوا مستسلمين لكاظمة الذي لم يتوان في توسيع الفارق حتى وصل إلى 25 نقطة مع نهاية النصف الأول من المواجهة، وإلى 34 نقطة مع نهاية المباراة، وسط تألق قائده الدولي «المايسترو» أحمد البلوشي بتسجيله 18 نقطة و6 «ريباوند».