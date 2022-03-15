حافظ فريق الهيئة العامة للتعليم العالي والتدريب على صدارة المجموعة الأولى لمنافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي لكرة القدم العشبي للرجال بعد تحقيق الفوز على قوى الإطفاء العام 11-2 ليرفع رصيده إلى 6 نقط، بينما ظل رصيد الإطفاء من دون نقاط وجاء في الترتيب الرابع، كما نجح فريق كلية القانون في الفوز على كلية الكويت التقنية 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويصعد للمركز الثاني، بينما توقف رصيد المهزوم عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.



وفي المجموعة الثانية، ضرب فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بقوة في ثاني اللقاءات وحصد العلامة الكاملة بعد الفوز الثاني على كلية تكنولوجيا الطيران 3-1 بينما احتل تكنولوجيا الطيران المركز الرابع دون رصيد، وفي إطار نفس المجموعة حقق فريق الجامعة الأميركية الانتصار الأول بالفوز على كلية الجونكوين 2-1 ليصعد إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجونكوين.



هذا، ووضع فريق كلية الكويت للعلوم قدما في دور الثمانية بعدما حقق الفوز على الجامعة الأسترالية بهدفين دون مقابل ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تلقت جامعة الكويت هزيمة ثقيلة من جامعة الخليج بسبعة أهداف دون مقابل.



وفي منافسات كرة القدم صالات للنساء حقق فريق جامعة الكويت بثمانية أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تلقت الجامعة الأميركية الهزيمة من جامعة الخليج بهدف نظيف.



وحقق فريق بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الانتصار الثالث خلال منافسات دوري السلة بتخطي جامعة الكويت 23-9، ليحتل الترتيب الأول، بينما حافظ فريق الجامعة الأميركية على حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على جامعة الكويت 20-0، ويحسم اليوم الفرق الأربعة المتأهلة من خلال مواجهتي جامعة الكويت مع جامعة الخليج وفريق الجامعة الأسترالية مع الأميركية.