شريف حمدي



مع استمرار الحركة التصحيحية التي تشهدها بورصة الكويت، خسرت القيمة السوقية 732 مليون دينار في جلستين متتاليتين، لتهوي القيمة إلى ما دون الـ46 مليار دينار، بتراجعها مع نهاية جلسة تعاملات امس إلى 45.9 مليار دينار. واتسمت جلسة امس بالتذبذب الواضح في الأداء، حيث تأرجح المؤشرات بسبب التوسع في العمليات البيعية بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترات الأخيرة، وأنهت الجلسة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، وان كانت بنسب أقل من جلسة أول من امس التي شهدت تراجعات لافتة.



ويأتي تراجع البورصة للجلسة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع التراجع الملحوظ في أسعار النفط بالسوق العالمي بعد القفزة الكبيرة التي حققتها الأسعار جراء تفاقم المخاوف من أزمة نقص الإمدادات بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.



وشهدت السيولة تراجعا بنسبة 17% بمحصلة 48.4 مليون دينار من 58.4 مليون دينار أول من أمس، وتركزت السيولة في أسهم بيتك بـ4.7 ملايين دينار، تلاه سهم الوطني بـ 4.6 ملايين دينار، ثم سهم مشاريع بـ3.7 ملايين دينار، وسهم اهلي متحد بـ2.8 مليون دينار، وسهم زين بـ2.7 مليون دينار، وتشكل هذه الأسهم 38% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق.



وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 182.5 مليون سهم في جلسة امس انخفاضا من 244 مليون سهما أول من أمس، جاءت من خلال تنفيذ 10.5 آلاف صفقة.



وقطاعياً، تراجعت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها «الطاقة» بانخفاض 1.5%، بينما ارتفعت 3 قطاعات تصدرها «الاتصالات» بنمو 0.62%، في حين استقر قطاعا «التكنولوجيا» و«المنافع».



وأنهت الجلسة تعاملاتها على تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.53%، كما تراجع المؤشر الرئيسي 0.25%، وعلى ذلك تراجع المؤشر العام 0.46% .