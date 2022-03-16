طارق عرابي



أكد المدير التنفيذي لإدارة التسويق والمبيعات بشركة «أسمنت الكويت» علي الكندري دور الشركات والمصانع الكويتية في الحفاظ على الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين من مواد البناء والمواد الإنشائية. وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن المنتجات المحلية الوطنية لا تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، وذلك على عكس المنتجات المستوردة، بدليل أن «اسمنت الكويت» حافظت منذ العام 2017 حتى يومنا هذا على نفس أسعار منتجاتها، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الأسواق العالمية كافة، وكذلك على الرغم من عدم توافر المواد الأولية اللازمة للصناعة في الكويت، إلا أن الشركة ظلت منافسة للكثير من الشركات على صعيد الأسعار. وأضاف أن أسعار المنتجات بشكل عام تخضع عالميا لقاعدة العرض والطلب، كما تخضع في بعض الدول لسياسات الإغراق السعري والكمي، وذلك لتحقيق أهداف غير شرعية، ألا وهي إضعاف المنافسين، وهنا يأتي الفرق بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، فالمنتجات المحلية لا تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، أما المنتجات المستوردة فهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسعار العالمية، وبالتالي فهي ترضخ لتقلبات أسعار المنتجات في الأسواق المستوردة منها.



وتابع الكندري: «وضعت شركة اسمنت الكويت استراتيجية هدفها الحفاظ على استقرار السوق وتوفير الاسمنت لجميع القطاعات، وهذه الاستراتيجية موجودة منذ أكثر من خمس سنوات مضت، حيث تعمل الشركة على توفير الاسمنت المنتج محليا في مصانع الشركة بمنطقة الشعيبة بكميات كافية لتغطية جميع قطاعات الأنشطة المتعاملة مع الاسمنت دون وسطاء، وذلك لتلبية حاجة شركات المقاولات والمشاريع الحكومية والخاصة ومصانع الخرسانة والطابوق والبريكاست بشكل مباشر، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المقدم للمواطنين من خلال كل من وزارة التجارة والشركة الكويتية للتموين، كما تعمل الشركة على البيع المباشر للمواطنين الذين يقومون ببناء منازلهم الخاصة».



وفيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين المقبلين على البناء، أكد أن «اسمنت الكويت» تلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك من خلال توفير مخزون استراتيجي يغطي مبيعاتها خلال فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر، حيث تعتبر «اسمنت الكويت» الشركة المحلية الوحيدة التي تقوم بصناعة الاسمنت بدءا من المواد الأولية، لذلك فهي تسعى للحفاظ على توفير احتياجات المواطن مع الحفاظ الاسعار من خلال الحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد الأولية لتجنب حصول أي تقلبات بالأسعار العالمية او اسعار الشحن.



وتابع: «نظرا لضخامة شركة أسمنت الكويت، وإنتاجها الضخم الذي يصل إلى 5 ملايين طن ما يعني توفير أكثر من 100 مليون كيس اسمنت في السوق، فإن هذا الفائض الكبير في القدرة الانتاجية يعد بمنزلة صمام أمان للتحكم في قانون العرض والطلب للتغلب على تقلبات الأسعار».