881.5 مليون دينار أرباح البنوك.. و2.85 مليار دينار إيردات تشغيلية

97.23 مليار دينار اجمالي أصول البنوك.. بنسبة نمو بلغت 7.12% في عام

علاء مجيد



بلغ إجمالي التوزيعات (نقدية وأسهم منحة) لقطاع المصارف خلال 2021 نحو 623.8 مليون دينار، 69% منها بما قيمته 431.6 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين، ونحو 31% منها بما قيمته 192.1 مليون دينار عبارة عن أسهم منحة.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» ارتكازا إلى البيانات المالية للقطاع المصرفي في نهاية العام المنصرم، فقد حل البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث التوزيعات النقدية واسهم المنحة على المساهمين بمقدار 251.74 مليون دينار مقسمة الى 215.7 مليون دينار توزيعات نقدية و35.96 مليون دينار أسهم منحة.



وحل ثانيا، بيت التمويل «بيتك» بمقدار 184.85 ملايين دينار مقسمة الى 100.4 مليون دينار توزيعات نقدية و84.85 مليون دينار كأسهم منحة، وجاء ثالثا البنك التجاري بقيمة توزيعات بلغت 39.61 مليون دينار، وجميعها جاءت كتوزيعات نقدية وحل رابعا بنك الخليج من حيث اجمالي التوزيعات النقدية واسهم المنحة بقيمة 36.31 مليون دينار تلاه بنك بوبيان بقيمة 31.78 مليون دينار وجاء سادسا بنك برقان بقيمة 31.28 مليون دينار، فيما حل سابعا البنك الأهلي المتحد بقيمة توزيعات بلغت 22.63 مليون دينار، وحل ثامنا البنك الأهلي بقيمة 16.93 مليون دينار، وفي المرتبة التاسعة جاء بنك KIB بتوزيعات بلغت قيمتها 8.6 ملايين دينار، ويلاحظ أن بنك وربة لم يقم بإجراء توزيعات للمساهمين هذا العام.



صافي الأرباح



وحققت البنوك خلال 2021 نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة بلغت 92.8% لتسجل 881.57 مليون دينار، مقارنة مع 457.3 مليون دينار في 2020، ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك والتخلص الواضح من تداعيات كورونا ومتحوراتها مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي وسط انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.



واستحوذت البنوك التقليدية على 60.34% من أرباح القطاع بـ 531.93 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 39.6% من ارباح القطاع بنحو 349.6 مليون دينار.



تصدر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 362.24 مليون دينار خلال عام 2021 وبنسبة نمو سنوية بلغت 47.1% مقارنة بـ 246.34 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020.



وجاء ثانيا بيت التمويل بـ 243.41 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 64% مقارنة بـ 148.399 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020، وحل ثالثا البنك التجاري بقيمة 54.63 مليون دينار وبنسبة نمو 100%، وحل رابعا بنك بوبيان بـ 48.49 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40.9% وخامسا جاء بنك برقان بقيمة ارباح بلغت بـ 45.38 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 34.8%.



وحل في المرتبة السادسة بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 42.1 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 46.2%، بينما جاء البنك الأهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قميتها 31.22 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5% ككل تلاه في المرتبة الثامنة البنك الأهلي بارباح بلغت قميتها 27.21 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 139.1% كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بارباح بلغت قيمتها 15.96 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 183.4% وهي أكبر نسبة نمو سنوية في القطاع، وفي المرتبة العاشرة جاء بنك KIB بقيمة ارباح بلغت 10.89 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 1012187% مقارنة بـ 1.076 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020.



الإيرادات التشغيلية



ارتفعــت الايـــرادات التشغيلية للقطاع المصرفي في البلاد خلال عام 2021 بنسبة 6.3% لتصل الى 2.85 مليار دينار مقارنة بـ 2.68 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2020.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايردات التشغيلية بقيمة 906.3 مليون دينار، تلاها بيت التمويل الكويتي بقيمة 811.01 مليون دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 234.73 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 187.78 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 170.05 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 153.86 مليون دينار، تلاه سابعا البنك التجاري بحجم ايرادات تشغيلية، بلغت قميتها 124.86 مليون دينار تلاه ثامنا بنك وربة بحجم ايرادات تشغيلية بلغت قيمتها 107.35 مليون دينار وجاء في المركز التاسع بنك الأهلي المتحد بإيرادات تشغيلية بلغت 91.43 مليون دينار وفي المرتبة العاشرة جاء KIB بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 66.79 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل اجمالي الأصول للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 97.23 مليار دينار بنسبة نمو 7.12% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2020 والتي بلغ اجمالي اصول القطاع بها 90.76 مليار دينار كويتي.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 33.25 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 11.9% مقارنة بـ 29.71 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 21.78 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.33% مقارنة بـ 21.50 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.35 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 14.2% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.07 مليار دينار، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.55 مليار دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 7.25%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.62 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 16% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.57 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.66%، وحل ثامنا البنك التجاري بحجم موجودات بلغت 4.28 ملايين دينار وبنسبة تراجع بلغت 2.2%، وحل تاسعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 3.58 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 3.02% وأخيرا جاء بنك KIB في المرتبة العاشرة بإجمالي موجودات بلغ 3.13 ملايين دينار وبنسبة نمو بلغت 11.9%.



توزيعات البنوك في 2021



٭ 623.8 مليون دينار توزيعات



٭ 431.6 مليون دينار نقداً



٭ 192.1 مليون دينار أسهم منحة



أرباح القطاع



٭ 881.57 مليون دينار صافي الأرباح



٭ 531.93 مليون دينار للبنوك التقليدية



٭ 349.6 مليون دينار للمصارف الإسلامية



إيرادات وأصول



٭ 2.85 مليار دينار إيرادات تشغيلية



٭ 97.23 مليار دينار إجمالي الأصول