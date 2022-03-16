استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح أمس في مكتبه، وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ومستشار الوزير د.أحمد الرشيدان. حضر اللقاء عضو مجلس إدارة «الغرفة» خالد الخالد، ومدير عام «الغرفة» رباح الرباح، والاستشاري ماجد جمال الدين، والمدير العام المساعد عماد عبدالله الزيد.



وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالوزير معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي استمرارا للتنسيق والتعاون المشترك فيما بين وزارة التجارة والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة، حيث تركز اللقاء على اهتمام وزير التجارة للتباحث مع «الغرفة» فيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تدفق وأسعار السلع في السوق المحلي، حيث أكد الشريعان ضرورة التنسيق المشترك لضمان تقليل الاثار المترتبة على المستهلك.



من جانبه، أكد الصقر استعداد «الغرفة» التام للتعاون مع وزارة التجارة وكافة الجهات المعنية بالدولة لتقليل تداعيات الظروف الإقليمية على عمليات توفير السلع سواء المصنعة أو المستوردة، من خلال إيجاد حلول وتدابير مناسبة يتم بحثها مع المختصين، مشيرا الى أهمية التركيز على تعزيز بيئة المنافسة الكاملة وتوفير البنية التحتية الاقتصادية التي تساعد على تخفيض الأسعار.



وفي نهاية اللقاء، قدم الصقر شكره العميق لوزير التجارة على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، آملا أن تتجدد اللقاءات معه في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني.