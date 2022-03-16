صالح العثمان: 10 خدمات فريدة للعملاء الأفراد والشركات باللغتين العربية والإنجليزية

باقات متميزة لخدمات اشتراك مواقف السيارات.. وتسهيلات للدفع وتجديد الاشتراكات



أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية إطلاق موقعها الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت، الذي يأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة الشاملة لإعادة الهيكلة والتحول الرقمي وميكنة أعمالها الكترونيا بغية تعزيز المكانة التشغيلية للشركة، لتكون من الرواد في تقديم خدمات متكاملة لقاعدة كبيرة من العملاء سواء للأفراد والشركات والجهات الحكومية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان «الشركة حرصت على تدشين موقعها الإلكتروني الجديد بمظهر وشكل مبتكر بالكامل لمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات».



وأضاف العثمان: يأتي تدشين الموقع الإلكتروني للشركة في إطار اهتمامها الشركة بتطوير منظومتها الإلكترونية، وسعيها إلى تقديم خدماتها ومشاريعها وبرامجها بشكل مبسط بما يسهم في التعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به، فضلا عن أهمية الموقع الذي يعد نافذة الشركة إلى الجمهور ومصدرا موثوقا لكل ما يتعلق بالشركة على شبكة الإنترنت من أخبار وفعاليات وأنشطة وخدمات مختلفة.



وذكر أن الموقع الإلكتروني يتميز بالعديد من الخصائص الفنية والتقنية التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكونات وتقسيمات الموقع والحصول على العديد من الخدمات التفاعلية وذلك بغرض الارتقاء بمستوى خدمات المعلومات التي تقدم لمختلف المستفيدين، كما يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة بشكل عام كما هائلا من المعلومات التي تصب في مصلحة الكثير من الأطراف المعنية، كما تحرص الشركة على تحديثه وإضافة المعلومات بطريقة تسهل عليها إدارته.



وأشار إلى أن الموقع هو أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية تقدم فيها الشركة الخدمات عبر بيئة خدمية تفاعلية متكاملة تستهدف مكلفي الشركة وعملائها، مبينا أن الموقع يوفر نحو 10 خدمات فريدة للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية منها معلومات عن الإدارات وأهم الأخبار والأحداث، إضافة إلى خدمة دفع وتجديد اشتراك مواقف السيارات وتسجيل دخول الموظف ودفع إيجارات المبنى والمناقصات وكذلك حق الاطلاع والحصول على المعلومات وكذلك دليل مستخدم العقار ودليل مستخدم المواقف.



ولفت إلى أن خدمة الاشتراك السنوي لمواقف السيارات تعد من أحدث الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها وذلك تسهيلا لمرتادي المواقف بصورة يومية أو متكررة من خلال باقات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء وهي: الاشتراك الفضي الذي يسمح بدخول وخروج يومي غير محدود، بينما يتيح الاشتراك الذهبي الدخول والخروج يوميا بشكل غير محدود مع إمكانية تخزين السيارة لمدة شهرين، فيما يسمح الاشتراك الماسي بدخول وخروج يومي غير محدود مع إمكانية تخزين السيارة لمدة شهرين وإمكانية تجميد الاشتراك لمدة شهرين.



وأضاف العثمان: توفر الشركة أماكن مخصصة في مواقف السيارات متعددة الأدوار للمدى الطويل وعلى مدار الساعة وهذه الخدمة متاحة للأفراد والشركات كالآتي: اشتراك الأفراد يومي وشهري واشتراك الشركات شهري (بحد أدنى 20 سيارة).



ولفت إلى أن الشركة توفر أيضا أماكن في مواقف سيارات متعددة الأدوار مغلقة ببوابات خاصة للمشتركين الـ VIP وكاميرات مراقبة وحراسة على مدار الساعة مع توفير أفضل الخدمات للمشتركين، مشيرا الى أنه يحق للمشترك أن يحجز أكثر من موقف في الوقت نفسه.



وعن آلية الاشتراك، أوضح أنه يتم اختيار خانة المواقف من خلال الصفحة الرئيسية وفقا للمحافظة والمنطقة المطلوبة ومن ثم يتم تحديد نوع الموقف المراد الاشتراك فيه (متعدد الأدوار أو سطحي)، وتحديد نوع الاشتراك والباقة المناسبة للعميل، كما يتم تحديد هوية العميل (شركات، أفراد، جهات حكومية) ومن ثم يتم تسجيل الدخول ومتابعة عملية الدفع وفي نهاية عملية الاشتراك، يتم إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني بتفاصيل العقد وآلية استلام بطاقة الاشتراك.