محمود عيسى



واصلت القيمة الإجمالية لترسيات عقود المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت في فبراير الماضي مستوى 7.1 مليارات دولار، وقد استهلت المنطقة عام 2022 بانخفاض في العقود الممنوحة التي تراجعت من 17.8 مليار وقالت مجلة ميد إن الكويت غابت عن قائمة الترسيات لشهر فبراير بعد أن سجلت هبوطا حادا بنسبة 86.6% في قيمة الترسيات خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر الذي سبقه. وأضافت المجلة أن المملكة العربية السعودية عززت قيمة الصفقات التي مكنت المنطقة بترسية عقود بقيمة 5.5 مليارات دولار تركزت في الغالب في قطاع الهيدروكربونات، وتلاه قطاع الإنشاءات. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، حيث تم توقيع صفقات بقيمة 633 مليون دولار، ثم مصر بقيمة 415 مليون دولار، فيما أرسى العراق عقودا بقيمة 316 مليون دولار، بينما أرست قطر وعمان عقودا بقيمة 157 مليون دولار و79 مليون دولار على التوالي، فيما غابت الكويت والبحرين عن قائمة ترسيات فبراير. وانتهت «ميد» الى القول بأنه في غضون ذلك، ينتظر قطاع البناء والإنشاءات في المنطقة المدى الذي سيصل اليه تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أدت العمليات الجارية فيها الى دفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. ويقول أحد مساحي الكميات الذي يعمل في مشاريع في المملكة العربية السعودية: «إن أسعار النفط سيكون لها تأثير كبير».