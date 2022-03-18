شاركت جمعية المهندسين الكويتية في احتفالية نظيرتها البحرينية بمناسبة يوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها، والتي أقيمت تحت رعاية سامية من عاهل مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض بمنطقة السيف تحت شعار «50 عاما... تميز وعطاء».



وقام رئيس الجمعية م.فيصل العتل يرافقه مساعد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي م.معجب العجمي بتقديم درع تكريمية إلى رئيس المهندسين البحرينيين د.م.ضياء توفيقي، كما شاركا في المؤتمر الهندسي العام الذي أقامته الجمعية الشقيقة بالمناسبة.



وبهذه المناسبة، قال م.العتل: نتقدم بالتهاني إلى الزملاء في مملكة البحرين الشقيقة ونؤكد دورهم الكبير في تعزيز الوحدة الهندسية الخليجية والارتقاء بالمهنة الهندسية على مستوى المنطقة والعالم، مضيفا أن الرعاية السامية والتمثيل رفيع المستوى لراعي الاحتفالية ممثلا بنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لهذه الاحتفالية يؤكدان دعم ومساندة القيادة السياسية المستمرة لقطاع الهندسة والمهندسين في مملكة البحرين.



وأضاف: أكدنا للزملاء في البحرين أن جمعية المهندسين الكويتية تعتبر عيدهم عيدها، وخاصة أنهم أول جمعية مهنية تشهر في المملكة الشقيقة، ونحن نستذكر دور رواد العمل الهندسي والمخضرمين منهم في دعم مقترحنا لتأسيس الملتقى الهندسي الخليجي والارتقاء به وصولا إلى الهيكل الحالي كاتحاد للمهندسين في دول الخليج العربية والذي نعمل معا من أجل انضوائه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، مضيفا: اننا وجهنا لهم الدعوة للمشاركة في انطلاق فعالياتنا احتفالا بمرور ستين عاما على تأسيس جمعية المهندسين الكويتية.



وأشار العتل إلى لقائه مع سفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر الذي أثنى على جهود الجمعية ومشاركتها في تعزيز التعاون الخليجي، والارتقاء بالمهنة الهندسية على كافة الأصعدة.