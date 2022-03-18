كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أفضل المشاركين في مسابقة أفضل قصيدة وطنية في حب الكويت وقيادتها وأرضها تحت شعار «تفنن بكلماتك واشعر بحب الكويت» التي أقيمت بمناسبة الأعياد الوطنية.



وأكد الحمود أن الاهتمام بالثقافة والفنون والتراث ضرورة واجبة لإعداد جيل متميز واع ومعتز بثقافته وهويته يمتلك الأدوات الفنية والثقافية التي تمكنه من التفاعل مع ثقافات العالم بإيجابية.



وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن شكره للمنظمين لما بذلوه من جهود مشهودة حققت من خلالها المسابقة نجاحا باهرا عكس الروح الوطنية لدى جميع المشاركين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية هذه النشاطات الفنية لدى أبنائنا في خلق روح التنافس بين الشباب، وتطوير ملكة الإبداع والتعبير الفني لديهم من جهة، ومن جهة أخرى خلق فرصة للمواهب الشعرية الشبابية من أجل التعبير عن حب الوطن والتضحية والفداء من أجله.



ولفت إلى أن تكريم الموهوبين في شتى المجالات يأتي لتقوية روح التنافس بين الشباب، حيث فاز بأفضل المشاركات جمعان أوقيان العازمي وخالد مفلح محمد الصليلي وتركي هادي حصين العجمي وموضي عبدالرحمن الدوسري.



وشدد الحمود على انه يجب العناية بالشعر لأنه يعلي من قيمة الإنسان والإنسانية ويستخدم في كل المناسبات الوطنية والاجتماعية، وهو سفير القلوب ويجب أن يكون هادفا نظرا لدوره المهم في بناء وتثقيف المجتمعات.