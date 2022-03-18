استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه د.وجدان العقاب رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة البيئية فيما بين وزارة الداخلية والجمعية وتعزيزا لإنجاح المساعي لإنتاج سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي تدخل الوزارة كشريك أصيل للجمعية في حماية البيئة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والجمعية. وأوضحت د.وجدان العقاب رئيس «حماية البيئة» أنها التقت وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، مشيدة بتوجيهاته للقطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل صور الدعم اللوجستي لفريق عمل الجمعية المنوط إليه إنجاز الموسم الثامن من سلسلة برنامج حلقاتها التلفزيونية لرصد وتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والمزمع عرضها في الدورة البرامجية لشهر رمضان المقبل. وخلال اللقاء تقدمت د.العقاب بالتهنئة للفريق البرجس على تبوئه مهام وكيل وزارة الداخلية ونيل ثقة القيادة السياسية، مشيدة بتوجيهاته السديدة للقائمين على الإدارات والقطاعات المعنية بمواصلة مسيرة التعاون المتميز مع الجمعية ومثنية على جهودهم الطيبة في دفع تلك المسيرة بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت من خلال التشارك في المشاريع ذات العلاقة البيئية والتوعوية، وفي لفتة طيبة أهدت العقاب الفريق أنور البرجس درع الموسم الثامن للسلسلة لهذا العام من خلال برنامج كل يوم نبتة 2 تقديرا لمشاركات وزارة الداخلية الفاعلة فيهما.



وبينت أن وزارة الداخلية تعد من أبرز الشركاء البيئيين للجمعية، مؤكدة ان إدارات وقطاعات الوزارة والممثلة في «لجنة متابعة القرارات الأمنية وقطاعي المرور والعمليات وبقطاع الأمن العام وقطاع الحدود البرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني وشرطة البيئة» كل في مجال اختصاصه الأمني يقدمون صورا طيبة تعكس حسهم الوطني من خلال دعمهم اللوجستي الكبير والذي يتوافق وتوجيهات الفريق أنور البرجس بتقديم الموافقات الأمنية لاستخراج تصاريح الدخول والتصوير داخل المناطق الحدودية الغنية بمكونات الحياة الفطرية.