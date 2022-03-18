عادل الشنان



عقدت جمعية التكافل لرعاية السجناء جمعيتها العمومية العادية السابعة عشرة للسنة المالية المنتهية في31/21/2021 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء الجمعية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني التقرير المالي والإداري لعام 2021 بالتفصيل، وتمت مناقشة بعض النقاط الإدارية فيه من قبل الأعضاء.



وأعلن مندني ان الجمعية قدمت مساعدات مختلفة خلال العام الماضي بلغت مليونين و40 ألف دينار حيث تمت مساعدة 1602 حالة من الغارمين خلال العام الماضي بمبلغ مليون و550 ألف دينار ومساعدة 1452 من أسر السجناء بمبلغ 316 ألف دينار، هذا إلى جانب إنفاق الجمعية مبلغ 97 ألف دينار على عدة أنشطة ومشاريع خيرية مختلفة منها، حملة دفوهم بالشتاء وإفطار صائم والسلة الرمضانية وتوزيع الأضاحي في عيد الأضحى وحملة التعليم بالمدارس.



ووجه الشكر لبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف لدعمهما المستمر لما تقوم به الجمعية من حملات متتالية



وقال في رده على مطالبة د.نجيب الرفاعي وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية بعمل استثمار خاص بالجمعية يجني لها أرباحا تدعم بها حملاتها، قال إن الجمعية تتمنى أن يكون لها استثمار خاص يجني لها أرباحا وسعيت لعمل ذلك في السابق وقوبل طلبها بالرفض، لأن القانون يمنع الجمعيات التي أنشئت بعد عام 2005 من الاستثمار.



وفي رده عن استمرار الجمعية في التوعية بمخاطر الديون، أكد أن الجمعية منذ انطلاقتها وضعت هدفا مهما جدا ضمن أهدافها وعملت عليه ومازالت تعمل وهو التوعية بمخاطر الديون التي لا تأتي إلا جراء أربعة أسباب هي، الكفالات والتوكيلات والقروض وعدم ترتيب أولويات الأسرة، متمنيا من كل الجهات الحكومية بالدولة التكاتف من أجل تقليل مشكلة الديون بكل الوسائل والقوانين الممكنة، وتمنى لو تقوم وزارة التربية باعتماد منهج للطلبة يعلمهم كيف يرتبون أوضاعهم المالية بحيث لا يكونون عرضة بالمستقبل لمخاطر الديون.



كما تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2022 واعتماد مركز الكوت لتدقيق الحسابات المالية للعام 2022



وعلى هامش الاجتماع، أعلن مندني عن انطلاق حملة رمضان من بداية شهر مارس الجاري وانتهائها نهاية شهر مايو، موجها الشكر للخيرين وأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم لحملات الجمعية من خلال تبرعاتهم السخية، متمنيا الاستمرارية في الدعم حتى تستطيع الجمعية مساعدة أكبر عدد ممكن من الحالات.