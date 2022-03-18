الرويح: المشروع يواكب حاجة المواطنين للعيش في وحداتهم مع توفير كل الخدمات والسلع المطلوبة

بن ناجي: نسعى لتحقيق المبادرة الثالثة من إستراتيجية «السكنية» بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عادل الشنان



دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح أمس، مشروع «ساوث فيليج» الخاص بتطوير المنطقة الحرفية اللوجستية في مدينة صباح الأحمد السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية سالم ذياب، ونائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي، وعدد من قياديي المؤسسة وممثلي بعض الجهات الحكومية ذات الصلة ومسؤولي الشركة المتعهدة بتنفيذ المشروع. وقد ألقى مدير عام المؤسسة بالتكليف سالم العنزي بهذه المناسبة كلمته ونقل فيها تحيات أعضاء مجلس الإدارة ومباركتهم وتقديرهم لشركة المشروع وفريق العمل، وأكد أن المؤسسة تعتمد دائما على تحديث سياساتها وتجهيز خططها المستقبلية بما يواكب سرعة انتقال السكان للعيش في وحداتهم السكنية وبشكل متناسب مع توفر الخدمات والسلع المطلوبة. وفي هذا السياق، أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح عن تدشين مشروع «ساوث فيليج» والذي يعتبر أول منطقة لوجستية وحرفية متكاملة رقميا على مساحة 1.28 مليون متر مربع تقوم المؤسسة بتنفيذها باتباع أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة وباستخدام أحدث تقنيات المدن الذكية، وقد قامت المؤسسة بتوقيع عقد المشروع مع المتعهد في سبتمبر من العام الماضي لتطوير وتشغيل وإدارة المساحات الحرفية والتخزينية والتجارية، مؤكدا أن المؤسسة تعتمد دائما على تحديث سياساتها وتجهيز خططها المستقبلية بما يواكب حاجة المواطنين للعيش في وحداتهم السكنية وبشكل متناسب مع توافر الخدمات والسلع المطلوبة.



وشدد الرويح على ان وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو يولي المشروع أهمية خاصة لما فيه من تطوير لمدينة صباح الأحمد السكنية وتطوير خدماتها بصورة ذكية تخدم الأهالي على وجه الخصوص وكل المدن والمناطق المجاورة لها بشكل عام، شاكرا جميع الجهود التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الرعاية السكنية وشهد تكاتف وتعاون عدد من الجهات الحكومية لما فيه المصلحة العامة.



من جهتها، قالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي إن تدشين المشروع يعد امتدادا لأعمال وإجراءات متصلة بدأت بإعداد دراسات الجدوى وطرح مستندات الفرصة الاستثمارية وما تخلله بعد ذلك من إبرام للعقود المطلوبة وأخذ موافقات الجهات الحكومية المختصة، وصولا إلى الاحتفال الآن ببدء أعمال التنفيذ للمشروع، مضيفة أنه بدخول القطاع الخاص تكون المؤسسة قد حققت المبادرة الثالثة من استراتيجيتها وهي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتقال للقيام بدور المنظم بدلا من المصمم والممول والمنفذ والمساهمة في تحقيق العديد من أهداف الدولة التنموية من خلال نقل في عمليات التصميم والتنفيذ والإدارة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار ونقل العبء المالي والإداري من القطاع العام إلى الخاص والوصول إلى أعلى معايير الجودة في الكويت.



وأضافت أن الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل المؤسسة بنظام الشراكة سيكون لها انعكاس إيجابي على الفرد والمجتمع وستساعد على توطين أهالي المدن وخلق فرص العمل، وكذلك توفير المساحات المطلوبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر شريحة مهمة ومنتجة للاقتصاد الكويتي، وبالتأكيد ستكون لهم مساهمة في تلك المشاريع إما بشكل مباشر أو غير مباشر.



وذكرت بن ناجي أن المشروع يهدف إلى تطوير منطقة لوجستية حرفية في مدينة صباح الأحمد السكنية وسيعمل على تعزيز القطاع اللوجستي والحرفي بما يتماشى مع أهداف الكويت 2035 ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الصناعات المحلية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربة عن شكرها إلى كل من ساهم في دعم هذا المشروع سواء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجميع قطاعاتها أو الجهات الحكومية المتخصصة ذات العلاقة والتي تمت دعوتها بكل تأكيد باعتبارها شريكا أساسيا داعما للمشروع، وكذلك خص بالشكر فريق العمل من قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص والمستشار المالي للقطاع الذين عملوا بروح الفريق الواحد مع مستشاري الفرصة الاستثمارية.