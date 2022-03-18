أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي استمرار فرق الوزارة المختلفة في مراقبة الأسواق بهدف محاربة الارتفاع المصطنع في الأسعار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.



وقال العنزي في تصريح لـ«كونا» إن الفرق الرقابية لدى الوزارة تعمل بكامل طاقتها ومستمرة في حملاتها التفتيشية وتنتشر في الأسواق بجميع محافظات البلاد لردع أي ممارسات تؤدي لارتفاع مصطنع وغير حقيقي في أسعار السلع.



وأضاف أن الوزارة تحذر أصحاب الشركات والمراكز والمحال التجارية المختلفة من استغلال المستهلك خلال المناسبات الدينية كحلول شهر رمضان المبارك أو الزيادات المادية التي اقرتها الدولة مؤخرا وذلك بتعمد رفع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات الوزارة، مشددا على أن «التجارة» ستتخذ كافة الإجراءات القانونية «التي قد تصل للاغلاق الفوري دون تأخير». وبين ان كافة المواد والسلع والمنتجات الغذائية متوافرة بصورة طبيعية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المختلفة، مهيبا بأصحاب مراكز البيع الحرص على الالتزام بلوائح وقوانين وزارة التجارة والصناعة لكي لا تتعرض مؤسساتهم للمساءلة القانونية.